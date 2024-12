Presentati in commissione lavori pubblici il P.R.I.C. e il regolamento cavi

Feola: “Ora resta l’ultimo passaggio dell’approvazione in consiglio”

“Sono stati presentati e illustrati, nella commissione lavori pubblici, due importanti strumenti, quello sul P.R.I.C. (piano regolatore dell’illuminazione comunale) e il regolamento cavi. Due regolamentazioni necessarie per una pianificazione strategica del territorio portando delle linee chiare per rendere sempre più moderna e al contempo proiettare al futuro la nostra città” lo dichiara Roberto Feola, presidente della commissione Lavori Pubblici.

“Per quanto riguarda il P.R.I.C. – spiega Feola – si tratta di uno strumento che porterà nella parte programmatica un cambiamento sostanziale, con una mappatura delle strade in maniera dettagliata, un passo avanti nella digitalizzazione e nella predisposizione futura delle lavorazioni specifiche dell’illuminazione. Uno strumento che consentirà dunque di garantire un’illuminazione adeguata alle necessità di sicurezza e vivibilità con un approccio che tenga conto del valore estetico e architettonico del paesaggio in maniera sostenibile, riducendo sensibilmente gli sprechi energetici grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate e come finalità principale quella di ottimizzare e razionalizzare gli impianti esistenti”.

“Il regolamento cavi invece – prosegue – è stato modificato rispetto a quello in vigore dal 1996, un aggiornamento necessario che darà, alla parte operativa dei vari enti che operano nelle strade del territorio nel campo delle telecomunicazioni, quali l’implementazione della fibra ottica per la banda larga e ultra-larga, allineandoci alle recenti evoluzioni tecnologiche“.

“Mi congratulo con gli uffici coinvolti e l’assessore Onorati per lo straordinario lavoro fatto, un lavoro che permette di dare alla nostra città una linea programmatica fondamentale. Ora resta l’ultimo passaggio dell’approvazione in consiglio, dopodiché si potranno iniziare ad adottare i nuovi regolamenti” conclude il presidente della commissione Lavori Pubblici