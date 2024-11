Porto crocieristico, il MoVimento 5 Stelle di Fiumicino accoglie con soddisfazione la decisione del Consiglio Comunale di Civitavecchia

“È un segnale importante di consapevolezza e unità che va oltre le divisioni politiche”

“Accogliamo con grande soddisfazione la decisione del Consiglio comunale di Civitavecchia che, all’unanimità dei suoi 23 consiglieri, ha approvato un ordine del giorno per incaricare il Sindaco Piendibene ad attivarsi su ogni livello istituzionale – nazionale, regionale e comunale – per fermare il progetto del porto crocieristico privato a Fiumicino” lo dichiarano i rappresentanti del gruppo territoriale di Fiumicino del MoVimento 5 Stelle.

“È un segnale importante di consapevolezza e unità che va oltre le divisioni politiche – sottolineano – anche forze politiche solitamente contrapposte ai nostri ideali hanno scelto di opporsi a un progetto dannoso per la comunità e per l’intero sistema portuale nazionale”.

“Particolarmente significativo – aggiungono – è stato l’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia, Grasso, che, con una presa di posizione ferma e consapevole, ha dimostrato di comprendere appieno le controindicazioni di questo progetto, non solo per Civitavecchia ma per tutto il settore portuale italiano”.

“Questa decisione dimostra che il progetto del porto crocieristico privato di Fiumicino non dovrebbe essere terreno di battaglia politica tra schieramenti opposti, ma piuttosto un tema su cui convergere per il bene comune – ribadiscono – Invitiamo quindi anche il Comune di Fiumicino a unirsi a questa riflessione, insieme a livello nazionale, per una valutazione seria e costruttiva che tenga conto dell’impatto su tutta la comunità”.

“Ringraziamo il Consiglio comunale di Civitavecchia per questa scelta di responsabilità e continueremo a vigilare sui prossimi sviluppi, fiduciosi che questa battaglia possa portare a un ripensamento definitivo del progetto” concludono i rappresentanti del gruppo territoriale di Fiumicino del MoVimento 5 Stelle

