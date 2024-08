Parco eolico: Tragliata e Tragliatella ancora una volta sotto attacco

Di Genesio Pagliuca, Petrillo e Bonanni: “Presentata mozione, adesso vedremo da che parte sta la maggioranza”

“Ci risiamo. Ancora una volta Tragliata e Tragliatella sono sotto attacco da parte di chi intende speculare sul territorio realizzando opere faraoniche senza minimamente preoccuparsi della qualità della vita dei cittadini” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo PD, Angelo Petrillo, capogruppo Lista Civica Ezio Sindaco e Barbara Bonanni, capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche.

“Mercoledì 7 agosto è stato depositato – aggiungono – presso l’Ufficio Valutazioni di Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente il ‘Progetto per la realizzazione di un nuovo parco eolico in zona Castellaccio’, nonostante quell’area sia stata vincolata e riconosciuta di notevole interesse pubblico dal Ministero della Cultura con una procedura attivata d’intesa con l’amministrazione comunale a seguito di una delibera approvata all’unanimità, vincolo confermato da una recentissima sentenza del Consiglio di Stato passata sotto silenzio dall’attuale amministrazione”.

“Per questo – proseguono – abbiamo presentato una mozione nella quale chiediamo al Sindaco e alla Giunta di attivarsi per presentare osservazione nell’ambito della procedura di VIA attualmente in corso, esprimendo parere negativo. Adesso vedremo se questa maggioranza si schiererà a difesa del territorio o se ancora una volta metterà la firma sull’ennesimo scempio. E ci chiediamo, non sarà che la decisione del luglio del 2023 di non ricorrere al Consiglio di Stato a fianco del Ministero della Cultura a difesa del vincolo non sia stata presa per agevolare la strada a questa e ad altre speculazioni? Non vorremmo che sotto ci sia qualcosa che ci sfugge”.

“Noi siamo coerenti con le nostre posizioni. E l’amministrazione comunale? Come già abbiamo detto altre volte, a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. Per quanto ci riguarda, chiediamo anche la convocazione di una Commissione alla ripresa dei lavori” concludono Di Genesio Pagliuca, Petrillo e Bonanni