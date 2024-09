Parco eolico Tragliatella, Di Genesio Pagliuca:”Abbiamo appreso con piacere la notizia del parere negativo del Comune”

“Aspettiamo che l’amministrazione renda pubblici gli atti ufficiali”

“Abbiamo appreso con piacere la notizia che il Comune di Fiumicino intenda dare parere negativo per la realizzazione del parco eolico a Tragliatella, accogliendo di fatto il contenuto della mozione che abbiamo presentato già il 16 agosto” dichiara il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Siamo soddisfatti – aggiunge – anche perché le dichiarazioni di diversi esponenti della maggioranza in piena campagna elettorale, su tutte quelle dell’attuale assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati e del consigliere comunale Massimiliano Catini, che ritenevano che i vincoli rappresentino un ostacolo al Comune e non una tutela, non lasciavano presagire niente di buono“.

“Con la dichiarazione di sabato – sottolinea Di Genesio Pagliuca – viene di fatto smentita anche la scelta di non ricorrere al Consiglio di Stato a difesa del vincolo paesaggistico per le aree collinari della zona nord del Comune voluto dalla precedente amministrazione insieme al Ministero della Cultura grazie al quale ora si potrà impedire questo ennesimo scempio sul territorio“.

“Infatti, caro sindaco – rimarca – se solo fosse stato più attento a quello che succede nel territorio al nord del Comune, si sarebbe accorto che il vincolo che con tutta probabilità consentirà di bloccare la realizzazione del parco eolico non è quello che interessa il Castello di Torrimpietra e la Macchia della Signora, come indicato nel suo comunicato, ma è proprio quello che il Comune non ha voluto difendere”.

“Questa maggioranza, definendo il progetto incompatibile con il contesto di pregio paesaggistico delle aree agricole in cui si prevede l’installazione delle pale eoliche perché in contrasto con la normativa vigente, ha smentito se stessa. Per una volta, però, le loro contraddizioni avranno un effetto positivo su tutto il territorio. Certamente non bastano dichiarazioni mediatiche: aspettiamo che l’amministrazione comunale renda pubblici gli atti ufficiali con i quali esprimerà parere negativo su questo mega progetto” conclude il capogruppo PD