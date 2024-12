Palazzine Ater Lungomare della Salute, Giua: “Finalmente la messa in sicurezza”

di Fernanda De Nitto

“Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale per aver sollecitato Ater relativamente alla messa in sicurezza delle storiche palazzine Ater del Lungomare della Salute” dichiara Valentina Giua, consigliera comunale per la lista civica Fiumicino Libera.

“Un lavoro di squadra – rimarca – realizzato grazie, anche, alle nostre diverse sollecitazioni e alle segnalazioni più volte inoltrate dagli abitanti delle case, per le palesi situazioni di pericolo, dovute alla vetustà degli ambienti”.

“Più di una volta – aggiunge Giua – sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno constatato evidenti problemi strutturali di molte delle abitazioni ivi presenti. Anche lo stesso Sindaco Mario Baccini si è interessato direttamente a tale problematica, che purtroppo si protrae da diversi anni, rispetto a strutture abitative che recano tangibili segni del tempo, dato che la vicinanza dal mare lentamente, ma inesorabilmente, deteriora ogni tipo di architettura e infrastruttura”.

“Ad oggi Ater sta provvedendo, grazie ad un finanziamento regionale, alla messa in sicurezza dello stabile situato ai civici 53 e 55, provvedendo perlomeno a tutelare l’incolumità dei residenti delle palazzine con la sistemazione dei cornicioni pericolanti e la riparazione del tetto, oggetto di continue infiltrazioni d’acqua, che nel tempo hanno provocato nelle diverse abitazioni seri danni ed evidenti situazioni di pericolosità dovute a muffe e crepe. Con i lavori a cura dell’Ater ci auguriamo che i nostri concittadini possano vivere in ambienti più sani e maggiormente sicuri” conclude Valentina Giua