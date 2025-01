Montino si scusa con il Sindaco Baccini per aver diffuso informazioni errate durante la campagna elettorale

Mario Baccini “ritengo doveroso accogliere tale gesto con spirito di rispetto istituzionale”

L’ex sindaco di Fiumicino, Esterino Montino ha rilasciato una dichiarazione sulla sua pagina Facebook, in cui si scusa per le informazioni errate diffuse il 21 giugno 2018 attraverso il proprio account social, relative alla presunta evasione della TARI (Tassa sui Rifiuti) da parte dell’onorevole Mario Baccini.

“Il sottoscritto onorevole Esterino Montino, in merito alle dichiarazioni pubblicate sul social network Facebook, in data 21-06-2018 relative alla presunta evasione dell’on. Mario Baccini della Tari, precisa che nella “foga” della campagna elettorale riportava notizie che scopriva poi essere errate. Intende pertanto formulare le proprie scuse all’on. Mario Baccini”, si legge nella dichiarazione diffusa lunedì 13 gennaio dall’ex Sindaco.

“In merito alle scuse formulate dall’onorevole Esterino Montino riguardo alle dichiarazioni pubblicate su Facebook in data 21 giugno 2018, ritengo doveroso accogliere tale gesto con spirito di rispetto istituzionale”, ha dichiarato in un comunicato stampa il Sindaco Baccini. “Apprezzo che Montino abbia riconosciuto l’errore commesso e che abbia inteso rettificare pubblicamente le informazioni false e infondate diffuse in quella occasione. Il rispetto della verità e la correttezza nei confronti delle persone e delle istituzioni devono sempre rappresentare i pilastri del confronto politico, al di là delle differenze di opinione e delle dinamiche elettorali”, conclude Baccini.