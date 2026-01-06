Manifesti abusivi alla Casa della Partecipazione di Maccarese

L’opposizione di Fiumicino denuncia l’affissione: “Non è solo abusivismo, è un attacco alla partecipazione civica”

“Affisso manifesto dal contenuto inaccettabile sulle mura esterne della Casa della Partecipazione di Maccarese. Un gesto grave che colpisce un luogo pubblico dedicato alla partecipazione civica, al confronto e alla vita democratica della nostra comunità”. Lo dichiarano i gruppi di opposizione del comune di Fiumicino PD, Sinistra e Reti Civiche, Lista Civica Ezio.

“Non si tratta di una semplice affissione abusiva, ma di un’azione deliberata che prende di mira uno spazio simbolo di legalità e inclusione. Ancora più preoccupante – sottolineano i consiglieri comunale di opposizione – è il richiamo ad Acca Larentia, episodio storico che nel tempo, purtroppo, è stato strumentalizzato da ambienti che si richiamano apertamente all’ideologia fascista”.

“Ricordiamo che – aggiungono – la XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista. Tale divieto non è meramente formale, ma sostanziale, poiché mira a impedire la diffusione di messaggi che minano i principi di democrazia, libertà e pluralismo. Proprio per questo, l’affissione abusiva di manifesti contenenti richiami a quell’ideologia in un luogo pubblico rappresenta un segnale estremamente grave e inaccettabile”.

“Pertanto, chiediamo l’immediata rimozione dei manifesti, l’individuazione dei responsabili e il ripristino del pieno rispetto della funzione pubblica della Casa della Partecipazione. Chiediamo inoltre una presa di posizione pubblica e inequivocabile da parte del sindaco, con una condanna formale di quanto accaduto, affinché sia chiaro a tutta la cittadinanza che il Comune di Fiumicino non tollera alcuna forma di richiamo a ideologie condannate dalla storia e dalla Costituzione”, concludono i Gruppi di Opposizione del Comune di Fiumicino