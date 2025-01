Maccarese, a rischio chiusura i locali Cgil e Flai Cgil nella Casa della Partecipazione

Donatella Onofri e Stefano Morea: “Abbiamo chiesto al Sindaco un incontro urgente per aprire un confronto

“Da una Determina di cui abbiamo avuto conoscenza, consultando l’Albo Pretorio del Comune di Fiumicino, abbiamo saputo che il Comune ha messo in discussione la permanenza della Cgil e della Flai Cgil nei locali della Casa della Partecipazione sita in Maccarese, dove siamo presenti insieme ad altre realtà associative” lo dichiarano le Segreterie della Cgil Roma Col e della Flai Cgil Roma E Lazio

“I locali in questione – proseguono – proprio attraverso i servizi di carattere sindacale, nonché assistenziali e sociali di tutte le realtà coinvolte, hanno costituito un patrimonio importante per l’intera cittadinanza e per i lavoratori migranti”.

“Circa un mese fa abbiamo chiesto al Sindaco un incontro urgente per aprire un confronto volto a preservare i servizi territoriali e le attività che da tempo sono garantiti nella Casa della Partecipazione. Oggi con estrema urgenza e in forma pubblica torniamo a chiedere di poter incontrare l’Amministrazione al fine di tutelare il valore sociale delle attività che abbiamo svolto e vogliamo svolgere a Maccarese” concludono Donatella Onofri, Segretaria Generale Cgil Roma COL e Stefano Morea, Segretario Generale Flai Cgil ROMA LAZIO