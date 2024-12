Inquinamento acustico, Di Genesio Pagliuca e Antonelli (Pd): “Il Comune incassa una imposta di oltre 300mila euro”

“Servono le progettualità da attuare, in sede di bilancio presenteremo un documento in merito”

“I Comuni aeroportuali vengono ‘risarciti’ per i danni ambientali prodotti dai velivoli incassando una imposta che si chiama IRESA di oltre 300mila euro nel caso di Fiumicino” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD ed Erica Antonelli, Consigliera comunale PD e vicepresidente Commissione Ambiente.

“Queste risorse sono insufficienti per la città e per il forte impatto dell’aeroporto internazionale – ribadiscono – Tuttavia incassate quelle risorse, per il cui introito abbiamo fatto battaglie, ora servono le progettualità da attuare per ridurre l’impatto dell’inquinamento acustico, soprattutto su Focene e Isola Sacra”.

“In sede di bilancio presenteremo un documento in merito. Ci auguriamo che non ci siano rinnovate intenzioni di ampliamento del sedime aeroportuale” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca e Erica Antonelli