Info point turistico, Califano: “Il mio rammarico per la decisione di non rinnovare l’accordo con la ProLoco”

“Un vero peccato aver gettato al secchio questo bel progetto”

“Voglio esprimere tutto il mio rammarico per la decisione dell’amministrazione comunale di non rinnovare l’accordo con la Pro Loco di Fiumicino per l’infopoint turistico sul treno in via della Torre Clementina” lo dichiara la segretaria del Partito Democratico di Fiumicino e consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“In questi 4 anni la ProLoco ha svolto un lavoro prezioso di valorizzazione e promozione del nostro territorio – evidenzia – Un punto di riferimento, anche pratico, per i tanti ‘romani’ che scelgono Fiumicino per passare i propri fine settimana o per i turisti che in questo periodo hanno soggiornato nella nostra città”.

“Dispiace che non sia stato dato il giusto valore a chi ogni giorno in maniera totalmente volontaria si spende per il proprio Comune – ribadisce – Posizionare un vecchio treno e lì farne un info point era stata un’idea della nostra amministrazione. Un’attrattiva che ha richiamato tanti curiosi e dato lustro al nostro territorio. Un vero peccato aver gettato al secchio questo bel progetto“.

“L’auspicio è che le ProLoco delle nostre località, vista la loro storicità, possano avere un ruolo predominante nella fantomatica Agenzia del Turismo di cui sentiamo parlare da ormai due anni senza però aver visto ancora nulla di concreto” conclude Michela Califano