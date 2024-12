Incremento dei diritti d’imbarco, Fratelli d’Italia: “Un risultato storico per il nostro territorio”

Il potenziale incremento di gettito per i comuni è stimato in 5,33 milioni di euro per il 2025 e 8 milioni per il 2026

“Ci troviamo oggi a raccontare alla città un altro risultato storico, dopo l’eclatante risultato portato a casa con l’autorità di bacino sulle problematiche che da anni affliggono Isola Sacra, con il via libera alla Manovra 2025, viene introdotta una misura fondamentale per la nostra città” lo dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia, Agostno Prete, Patrizia Fata, Roberto Feola e Federica Cerulli.

“Così – aggiungono – mentre c’era chi accusava di immobilismo questa Amministrazione, con responsabilità e dedizione per un anno e mezzo ci siamo concentrati su obiettivi ambiziosi e strutturali che nessuno aveva mai affrontato prima con la giusta determinazione”.

“Già dal 1 aprile 2025, 50 centesimi di euro dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri per i voli extra Ue, verrà interamente destinata alla nostra città – rimarcano – In base ai calcoli effettuati dai relatori, il potenziale incremento di gettito per i comuni è stimato in 5,33 milioni di euro per il 2025 e 8 milioni per il 2026. La misura riguarderà tutti gli scali italiani con un traffico superiore a 10 milioni di passeggeri l’anno, dunque, anche il nostro aeroporto Leonardo Da Vinci”.

“Non possiamo che esprime soddisfazione per il lavoro del Governo Meloni e della nostra Amministrazione – sottolinea il gruppo consiliare FdI – che hanno saputo leggere l’importanza di agevolare un rapporto sempre più collaborativo tra aeroporti e città ospitanti, un rapporto necessario e imprescindibile che deve condurre i territori a partecipare alla crescita degli scali aeroportuali, una crescita necessaria per adeguare le città con le infrastrutture fondamentali per migliorare la qualità della vita dei cittadini“.

“Portiamo a casa un altro successo per Fiumicino, frutto della sensibilità di un governo attento alle dinamiche dei territori e di un’Amministrazione capace di rappresentare con serietà le priorità della nostra città. Siamo certi che questo provvedimento rappresenterà un importante volano per lo sviluppo del nostro territorio. Alle polemiche continuiamo a rispondere con i fatti, in meno di due anni di amministrazione abbiamo centrato obiettivi storici che aspettavamo da anni e che cambieranno in maniera strutturale il futuro di Fiumicino” concludono i consiglieri Prete, Fata, Feola e Cerulli