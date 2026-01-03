Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 3 Gennaio 2026

IMU e aree edificabili, Prete replica all’opposizione: “Scelta di equità fiscale, non propaganda”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia difende la delibera comunale sull’aggiornamento dei valori IMU e chiarisce dati, criteri e benefici per cittadini e territorio

 

“Non si capisce come un provvedimento che va in direzione dell’equità fiscale e della giustizia sociale possa essere strumento di propaganda politica – dichiara il Capogruppo di Fratelli D’Italia, Agostino Prete – La delibera sull’ aggiornamento dei valori, tiene conto dei cambiamenti avvenuti nel mercato immobiliare, dell’aumento dei costi di costruzione e dello sviluppo urbanistico del territorio comunale”.

 

“Il provvedimento prevede – aggiunge – l’applicazione di criteri oggettivi, basati sulle diverse destinazioni d’uso delle aree e sulla suddivisione del territorio in Zone Omogenee Tributarie. Questo consente una valutazione più vicina al reale interesse e alla concreta possibilità di utilizzo delle aree edificabili. È stata inoltre posta particolare attenzione ai casi in cui la possibilità di costruire risulta limitata o ridotta a causa di vincoli urbanistici”.

 

“Sono state inoltre applicate – prosegue – riduzioni IMU sui terreni agricoli, con un decremento dell’aliquota dall’1,06 allo 0,96. Un segnale concreto a sostegno di uno dei settori più importanti del territorio, fortemente esposto a condizioni di criticità generale, come quello dell’agricoltura”.

 

“La delibera – spiega Prete – prevede un aumento dei coefficienti di riduzione che arrivano fino al 95% in quelle aree dove mancano piani attuativi o sussistano vincoli sovraordinati come, ad esempio, quelli idrogeologici”.

 

“Ancora meno comprensibile la polemica sui dati che riguardano il reale recupero dell’evasione sull’IMU che non ha ragione di essere – ribadisce – I 6 milioni di recupero nel 2024 e i 9 milioni e 600 mila del 2025 sono numeri trasparenti presi dal SIOPE, infrastruttura ufficiale del MEF e dalla Banca d’Italia che raccoglie dati certificati sugli incassi e pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni”.

 

“Questi numeri testimoniano risultati straordinari, attraverso i quali si alleggerisce il carico sui contribuenti e ne beneficia tutta la comunità. Ci auguriamo che anche l’opposizione possa accogliere positivamente questi numeri importanti che ci hanno consentito di tagliare un traguardo che garantisce equità, trasparenza e sostegno a chi per anni ha pagato tributi non commisurati alle reali possibilità d’uso dei propri terreni” conclude Agostino Prete

 

 

 

