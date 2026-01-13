Il Consiglio comunale dice sì all’ampliamento dell’aeroporto

Dopo un lungo e partecipato dibattito approvata la delibera sullo sviluppo dello scalo di Fiumicino

di Fernanda De Nitto

Con un discussione in aula molto partecipata in termini di interventi, mozioni ed ordini del giorno il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di deliberazione riguardante la riperimetrazione della Riserva naturale statale del litorale romano, finalizzata al progetto di ampliamento dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci.

L’approvazione della delibera è propedeutica ai successivi passaggi istituzionali e burocratici che riguardano l’ampliamento dello scalo di Fiumicino con un investimento complessivo pari a 9 miliardi di euro, autofinanziato da Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys.

Il Sindaco Mario Baccini nel suo discorso di presentazione della delibera ha rimarcato l’importanza del progetto di sviluppo infrastrutturale il quale sarà affiancato da un valido e concreto programma di riqualificazione ambientale e paesaggistico, nel rispetto dell’impatto ambientale e della qualità della vita dei cittadini di Fiumicino.

“Mediante opere compensative del valore totale di circa 300 milioni di euro la Città di Fiumicino potrà godere di importanti benefici in termini infrastrutturali, culturali ed ambientali con la realizzazione, ad esempio, di essenziali opere strategiche per la mobilità cittadina – ha affermato il Sindaco Baccini – Attraverso le compensazioni potremmo prevedere la realizzazione di un collegamento ferroviario tra Fiumicino e l’Aeroporto, oltre che il potenziamento delle complanari verso Roma ed il raddoppio di Via Coccia di Morto, necessario, ad oggi, per snellire i collegamenti tra il nord ed il sud della Città”.

“Gli altri progetti previsti – prosegue – riguardano la realizzazione di un parco archeologico di 85 ettari, il potenziamento dei corridoi ecologici, la creazione di ciclovie e BioVie, oltre che il recupero delle aree umide e la valorizzazione della piana agricola di Maccarese”.

“L’Amministrazione comunale ha improntato fin da subito una trattativa con gli Aeroporti di Roma, volta a promuovere lo sviluppo aeroportuale con al contempo un apporto ragguardevole di benefici per la città e per i cittadini” ha concluso il Primo Cittadino.

L’opera di ampliamento, sulla base dei dati forniti da Enac e degli studi economici realizzati dall’università Luiss Guido Carli, consentirà l’incremento di 13.000 posti di lavoro stimati al 2044 e un valore aggiunto generato nel tempo di oltre 5 miliardi.

Durante il consiglio comunale sono state approvate delle importanti mozioni riguardanti, ad esempio, l’inserimento del nuovo ponte sul fiume Arrone come opera di compensazione; l’estensione da cinque a dieci anni del contributo annuo dello 0.5% degli utili Adr al Comune; la realizzazione di uno studio epidemiologico sugli impatti sanitari delle attività aeroportuali, realizzato in collaborazione con la Asl Roma 3 e l’istituzione di un comitato tecnico per monitorare l’attuazione degli impegni e delle opere.

L’Aeroporto Leonardo Da Vinci negli ultimi anni ha registrato una crescita considerevole di passeggeri con il superamento dei 51 milioni per il 2025 e la conferma, da parte di ACI Europe, dello scalo intercontinentale come miglior aeroporto d’Europa.