Gruppo consiliare PD Fiumicino, soddisfazione per l’intervento di pulizia in via della Muratella

L’intervento nell’area degli ex capannoni Orto Sole a seguito di una mozione consiliare

Nota stampa del gruppo consiliare del Partito Democratico di Fiumicino

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Fiumicino esprime soddisfazione per l’intervento di pulizia attualmente in corso in via della Muratella, antistante gli ex capannoni oggi in disuso dell’Azienda Agricola Orto Sole, nella località di Torre in Pietra, dove da tempo si era formata una discarica abusiva di proporzioni preoccupanti.

L’intervento, effettuato da Fiumicino Ambiente, è la diretta conseguenza della mozione protocollata dal gruppo consiliare del Partito Democratico, insieme a un documento sottoscritto dai capigruppo dell’opposizione e inoltrato qualche tempo fa, con cui veniva denunciata una situazione ormai non più sostenibile sotto il profilo del decoro urbano e, soprattutto, della salute pubblica.

Proprio questa mattina sono iniziate le operazioni di rimozione dei rifiuti, a dimostrazione che, quando le segnalazioni vengono finalmente prese in carico, le risposte possono arrivare in tempi rapidi. Il gruppo consiliare del Partito Democratico ringrazia gli uffici comunali e Fiumicino Ambiente per la celere e tempestiva risposta successiva alla protocollazione formale della mozione presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale. È importante sottolineare che l’intervento è stato effettuato anche in un’area di pertinenza non comunale, a conferma del fatto che la situazione non era in alcun modo rimandabile e richiedeva un’azione immediata a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

Allo stesso tempo, il gruppo consiliare del Partito Democratico non può non rilevare con rammarico come la bonifica sia avvenuta solo a seguito di atti formali protocollati, nonostante numerosi cittadini avessero da tempo segnalato la criticità e richiesto un intervento su quell’area.

La situazione, infatti, non era più sostenibile: l’accumulo incontrollato di rifiuti, la presenza di animali e i potenziali rischi ambientali e sanitari rappresentavano un pericolo concreto per il territorio e per la salute pubblica.

Ora però non basta l’intervento straordinario. È necessario che l’Amministrazione comunale attivi strumenti strutturali di controllo, prevenzione e vigilanza, affinché quell’area non torni a essere, nel giro di poco tempo, un luogo di discarica incontrollata. Il Partito Democratico di Fiumicino continuerà a svolgere il proprio ruolo di controllo e proposta, affinché agli interventi emergenziali seguano azioni durature, nel rispetto dell’ambiente, della salute pubblica e dell’immagine della città.