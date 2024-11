Fiumicino, per la Città un fine settimana ricco di eventi e iniziative

Di Genesio Pagliuca: “Un’importante occasione per approfondire e valorizzare tutto ciò che avviene nel nostro territorio”

“Abbiamo trascorso un fine settimana ricco di eventi ed iniziative – lo dichiara Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD – Sabato pomeriggio ho partecipato all’evento ‘Comunità Aperte: Costruire il Nostro Futuro’, insieme agli amici di DemoS Fiumicino. Un’importante occasione per riflettere sul futuro che vogliamo costruire per la nostra comunità”.

“Domenica mattina – prosegue – prima con Paola Magionesi all’insediamento di Don Ivan Letto nella Parrocchia di Sant’Antonio Abate a Torrimpietra, poi alla Giornata dell’Adesione all’Unitalsi di Fiumicino, che da sempre sostiene i nostri anziani e malati, presso la Parrocchia Santa Paola Frassinetti. Nel pomeriggio, con Angelo Petrillo, abbiamo festeggiato il compleanno dell’associazione ‘Il Colibrì’, un bellissimo momento, arricchito dai prodotti in pelle realizzati dai giovani di questa splendida realtà locale. A seguire, una visita a Piazza Grassi per il mercatino dell’Associazione OPI, che con i suoi prodotti artigianali e originali anima il nostro centro storico. E per concludere, con grande soddisfazione, la seconda edizione del TEDx Fiumicino: un evento di altissimo livello, che rappresenta una straordinaria occasione di conoscenza e approfondimento e valorizza il nostro territorio” conclude Ezio Di Genesio Pagliuca