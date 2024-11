Fiumicino ostaggio del traffico, Coronas, Petrarca e Biselli: “Il Sindaco decida di istituire la Ztl”

Ieri è stata l’ennesima giornata nera per gli automobilisti

Dopo la nuova “paralisi” del traffico ieri su via dell’Aeroporto da e per Ostia, sulla via Portuense, il Ponte 2 Giugno e di conseguenza in molte strade interne, come via Trincea delle Frasche, Forza Italia Fiumicino invita il sindaco Mario Baccini ad “ipotizzare” provvedimenti finalizzati a decongestionare il traffico cittadino non escluso il ricorso al vecchio progetto di ZTL, che limiterebbe in alcune fasce orarie (il pomeriggio in particolare) il transito interno alla città di Fiumicino solo ai residenti.

“Fiumicino ostaggio del traffico: un piccolo incidente e va tutto in tilt. Roma si prenda le sue responsabilità – dichiarano in una nota Alessio Coronas, Giancarlo Petrarca e Raffaello Biselli di Forza Italia Fiumicino – Una città bloccata: ieri è stata l’ennesima giornata nera per gli automobilisti che sono stati imbottigliati nel traffico anche per ore, per percorrere pochi chilometri. Una situazione che sta provocando molti disagi alla cittadinanza e che rende quasi impossibile percorrere la tratta aeroporto-Ostia, soprattutto all’ora di punta: Se c’era bisogno di una prova l’abbiamo avuta. E’ stato sufficiente un piccolo incidente su via dell’Aeroporto, nel tratto di competenza di Ostia, e la città di Fiumicino si è ritrovata sequestrata in casa. File di auto che per la stragrande maggioranza transitavano da Roma ad Ostia”.

“Il coordinamento di Forza Italia denuncia la latitanza del Comune di Roma che, negli ultimi cinquant’anni, ha portato il Decimo Municipio da quarantamila abitanti agli attuali duecentocinquantamila senza una sola nuova opera viaria, – proseguono – mantenendo invariate le opere degli anni cinquanta sessanta, via del Mare e Colombo, costringendo i propri cittadini a riversarsi in direzione Fiumicino per andare a Roma.Studi dei flussi di traffico dimostrano che via dall’Aeroporto, tutti i giorni, sopporta un flusso di traffico enormemente più elevato sia della via del Mare che della Colombo. I cittadini di Fiumicino non intendono subire un costante peggioramento della propria qualità di vita”.

“Facciamo appello ai cittadini del decimo municipio, che quotidianamente sono costretti a percorrere dieci chilometri in più per andare a Roma e viceversa, perché facciano sentire la propria voce nei confronti del Sindaco Gualtieri affinché dedichi parte dei fondi previsti dal Pnrr e per il Giubileo per ammodernare le proprie vie consolari”, concludono Petrarca, Biselli e Coronas