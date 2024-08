Fiumicino: notevole l’affluenza dei cittadini al 1 banchetto di FdI sulle 4 riforme del Governo Meloni

Cerulli: “Ringrazio tutti i militanti che non si sono risparmiati in una giornata calda come quella di sabato”

“Sabato si è tenuto il 1 banchetto di FdI sulle 4 riforme del Governo Meloni; Fisco – Giustizia – Premierato – Autonomia Differenziata, ed è stato un grandissimo successo” lo afferma Federica Cerulli, Dirigente provinciale di FdI

“Ringrazio – prosegue – il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia al senato Lucio Malan, il senatore segretario e presidente della federazione della provincia di Roma Marco Silvestroni, la senatrice Ester Mieli e la senatrice Susanna Campione e tutti i militanti che non si sono risparmiati in una giornata calda come quella di sabato”.

“Sono rimasto sorpreso di come le persone si siano fermate a parlare, interessate al confronto e soprattutto a capire le riforme poste in essere dal Governo Meloni” ha dichiarato Alessio Di Mitri, Presidente del circolo Leonardo da Vinci .

“Ringrazio i ragazzi e le ragazze del circolo sempre presenti nonostante il caldo e i vari impegni personali – ha sottolineato il dirigente provinciale di FdI Massimiliano Graux – vedere una così ampia partecipazione di cittadini curiosi e propositivi ci fa ben sperare, Fratelli d’Italia anche a Fiumicino è una realtà importante, e un riferimento diretto senza filtri per tutta la popolazione”.

“Anche quest’anno il governo scende tra la gente – ha affermato il capogruppo FdI di Fiumicino, Agostino Prete – a conferma della voglia di ascoltare i cittadini con la consapevolezza del lavoro di un Governo concreto e responsabile. La vicinanza delle istituzioni è importante per ridurre la distanza con i cittadini e far arrivare in maniera diretta la loro voce. È stato un momento importante per noi avendo avuto l’opportunità di un confronto produttivo per parlare del nostro territorio e delle importanti iniziative di governo. Il circolo Leonardo da Vinci resta a disposizione dei cittadini e vi augura Buone vacanze. Ci rivediamo a Settembre”.