Fiumicino, l’opposizione chiede le dimissioni di Pascone

I consiglieri di opposizione “La richiesta di rinvio a giudizio pone una questione di coerenza politica”

“Un’altra pesantissima tegola si abbatte sull’amministrazione comunale di Fiumicino guidata dal sindaco Mario Baccini. Per il consigliere comunale di maggioranza Mario Pascone, al termine delle lunghe indagini, è stata fatta richiesta di rinvio a giudizio, fissata per il 22 ottobre”, lo affermano i consiglieri di opposizione del Comune di Fiumicino in seguito alla notizia pubblicata dal quotidiano La Repubblica.

“Da quanto appreso dalla stampa – affermano – le accuse formulate dalla magistratura sono di estrema gravità. Fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, che spetterà ai magistrati accertare, lo scenario politico che si delinea è semplicemente insostenibile. Non possiamo non evidenziare un profondo cortocircuito politico. La maggioranza locale rappresenta gli stessi partiti che, a livello nazionale, fanno del rigore e del contrasto alle droghe una propria bandiera identitaria: la richiesta di rinvio a giudizio di un consigliere per contestazioni legate a ricette false di farmaci con sostanze stupefacenti, psicotrope come morfina e anche fentanyl pone quindi una questione di coerenza non indifferente, che deve essere sanata”.

“Questa vicenda – proseguono i Gruppi di opposizione – non è un fulmine a ciel sereno, ma l’ennesimo capitolo di una gestione amministrativa che in questi anni ha accumulato troppe vicende giudiziarie e politiche, coinvolgendo figure apicali della macchina comunale. Per queste ragioni, non è più il tempo dei rinvii o delle timide riflessioni. Per tutelare l’onorabilità di Fiumicino, l’immagine del Consiglio comunale e la credibilità delle istituzioni che rappresentiamo, l’opposizione chiede formalmente le dimissioni immediate del consigliere Mario Pascone. Non si tratta di anticipare sentenze, ma di assumersi una responsabilità politica non più rimandabile di fronte ai cittadini”.