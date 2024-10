Fiumicino, dall’Amministrazione comunale un impegno concreto per restituire alla città decoro, sicurezza e servizi efficienti

Onorati: “Siamo pronti a dare il massimo, per il bene della comunità, senza scendere nella polemica sterile”

“L’Amministrazione comunale di Fiumicino, sta affrontando con determinazione le numerose sfide che il territorio ha accumulato nel corso degli anni” lo dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.

“Siamo consapevoli – aggiunge – che alcune opere e progetti sono stati ereditati dal precedente governo, come ad esempio l’Auditorium, ma oggi spetta a noi, per volere dei cittadini, rivederli, migliorarli e garantire la loro corretta realizzazione, compito non così semplice viste le tante difficoltà che stiamo affrontando derivanti da incongrue scelte passate”.

“Il nostro obiettivo è chiaro – rimarca Onorati – restituire a Fiumicino decoro, sicurezza e servizi efficienti ed è per questo che ci stiamo concentrando su una serie dei interventi mirati. Tra i tanti abbiamo avviato la revisione completa della segnaletica orizzontale e verticale, così come il rifacimento del manto stradale nelle aree più critiche, trascurate per anni. Diverse le operazioni di manutenzione sulle ciclovie esistenti e presto anche nuovi percorsi saranno a disposizione dei cittadini per garantire una città sempre più a misura d’uomo”.

“Realtà tangibile anche quella del progetto ‘Scuole sicure’ grazie al quale è stata data la priorità alla ristrutturazione dei tetti e degli edifici scolastici che necessitavano di un intervento” sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, ricordando che in poco più di un anno di mandato è stata inoltre ripristinata l’illuminazione pubblica in diverse zone del comune e che è solo l’inizio di un percorso che prevede il servizio anche in altre zone.

“Stiamo programmando un piano di intervento per migliorare l’illuminazione delle nostre strade, affinché Fiumicino sia un luogo più sicuro per tutti. Ultimo e non per importanza, il progetto del tutto nuovo che ha interessato la Corte di Villa Guglielmi dove a breve saranno terminati i lavori che vedono la rimessa a nuovo di un’ala della struttura da utilizzare per mostre, incontri e convegni. Fiumicino ha bisogno di risposte e noi siamo pronti a dare il massimo, per il bene della comunità, con uno sguardo verso il futuro senza scendere nella polemica sterile di chi vuole rimanere fermo ad un passato che probabilmente, per diversi aspetti, sarebbe un bene non rivangare” conclude Giovanna Onorati