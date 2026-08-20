Fiumicino, 200mila euro per uno Youth Park. Cerulli (FdI): “Un investimento concreto per il futuro dei nostri ragazzi”

Il finanziamento del Governo sarà destinato alla riqualificazione di un parco esistente e alla creazione di uno spazio per giovani tra i 13 e i 20 anni

Fiumicino avrà un nuovo spazio interamente dedicato agli adolescenti e ai giovani. Il Comune beneficerà infatti di un finanziamento di 200mila euro stanziato dal Governo, risorse che saranno utilizzate per realizzare uno Youth Park destinato ai ragazzi tra i 13 e i 20 anni. Ad annunciarlo è Federica Cerulli, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, che sottolinea come il progetto punti a colmare una carenza da tempo avvertita sul territorio: quella di luoghi moderni e attrezzati pensati specificamente per i più giovani.

“Sono molto contenta e orgogliosa di poter annunciare alla nostra città che il Comune di Fiumicino beneficerà di un finanziamento di 200mila euro stanziato dal Governo, grazie all’impegno di Fratelli d’Italia – afferma Federica Cerulli – Si tratta di una risorsa importante che ci consentirà di realizzare un progetto nel quale crediamo profondamente”.

L’obiettivo è quello di riqualificare un parco già esistente, trasformandolo in un luogo di aggregazione, sport, socializzazione e creatività. Un intervento rivolto in particolare a quella fascia d’età che, secondo la consigliera, fino a oggi ha avuto a disposizione meno spazi specificamente progettati per le proprie esigenze.

“A Fiumicino esistono numerosi parchi destinati ai più piccoli, ma mancavano spazi realmente pensati per adolescenti e giovani – spiega Cerulli – Abbiamo sempre sostenuto che investire nei ragazzi significa investire nel futuro del nostro territorio”.

Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma le prime indicazioni delineano uno Youth Park moderno e multifunzionale. Tra le strutture previste figurano uno skate park, aree dedicate alle attività sportive e ricreative, spazi per incontrarsi e socializzare, arredi moderni e tecnologici e una grande parete destinata ai murales.

Proprio quest’ultima dovrebbe diventare uno degli elementi caratterizzanti dell’intervento, offrendo ai ragazzi la possibilità di esprimere la propria creatività e contribuire direttamente all’identità del nuovo spazio.

Alla base dell’iniziativa, sottolinea Cerulli, c’è stato anche un percorso di confronto con i giovani del territorio “Questa idea nasce dall’ascolto. Abbiamo voluto confrontarci direttamente con i ragazzi, chiedendo loro cosa desiderassero davvero. Le loro proposte sono state il punto di partenza di un progetto che vuole dare risposte concrete e offrire uno spazio da vivere, condividere e sentire proprio”.

La consigliera di Fratelli d’Italia ha inoltre voluto evidenziare il contributo dei senatori Marco Silvestroni ed Ester Mieli, ringraziandoli per l’impegno che, secondo Cerulli, ha consentito di destinare i 200mila euro al territorio di Fiumicino.

“È grazie al loro lavoro e all’attenzione del Governo che oggi possiamo dare questa importante notizia alla città”.

Per Cerulli, il nuovo Youth Park dovrà diventare soprattutto un punto di riferimento per le nuove generazioni, capace di coniugare sicurezza, attività sportive, aggregazione e partecipazione.

“Il nostro obiettivo è semplice ma ambizioso: offrire ai giovani di Fiumicino un luogo sicuro, moderno e stimolante, dove fare sport, socializzare, crescere e costruire relazioni. Perché una città che investe nei propri ragazzi è una città che guarda con fiducia al domani” conclude la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Federica Cerulli