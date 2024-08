Didattica inclusiva, Prete (FdI): “Con il sostegno agli studenti con Dsa si garantisce ancora di più il diritto all’istruzione”

“E’ fondamentale realizzare interventi di supporto, al fine di poter permettere a tutti di proseguire i propri studi”

“Una didattica più inclusiva e innovativa: queste le parole chiave dell’avviso pubblico della Regione Lazio, rivolto alle Università per un maggior supporto agli studenti con il disturbo dell’apprendimento (Dsa). Con lo stanziamento di 2 milioni di euro si testimonia ancora una volta l’attenzione della Giunta regionale per le tematiche dell’inclusione sociale” Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia Agostino Prete.

“I disturbi dell’apprendimento possono essere un ostacolo per i nostri studenti ma non devono esserlo se vogliamo garantire a tutti il diritto all’istruzione – sottolinea – Per questo è fondamentale realizzare interventi di supporto, al fine di poter permettere a tutti di proseguire i propri studi e realizzare i propri sogni professionali“.

“Ringraziamo l’assessore Maselli che con il suo impegno e la sua azione sta dando una rotta chiara al suo mandato per rendere la Regione inclusiva e accessibile, soprattutto in vista del Giubileo” conclude Agostino Prete