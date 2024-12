Destagionalizzazione, Di Genesio Pagliuca e Zorzi: “La maggioranza sia onesta e trasparente”

“Non è una novità, era già stata attuata dalla precedente amministrazione e funzionava benissimo”

“L’amministrazione comunale ha annunciato l’introduzione di misure volte a offrire nuove opportunità alle attività turistiche e ricreative, permettendo l’ampliamento dei periodi di utilizzo delle aree del demanio marittimo oltre la stagione estiva. Un annuncio presentato come una svolta per le attività lungo il litorale” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Fabio Zorzi, Consigliere comunale PD.

“Tuttavia – proseguono – è importante chiarire che non si tratta di una novità. La destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sulle aree demaniali marittime, non legate esclusivamente alla balneazione, era stata attuata dalla precedente amministrazione e funzionava benissimo, poi loro l’ hanno interrotta come ben sanno tutti gli operatori che hanno visto bloccato quello che sembrava un diritto acquisito”.

“Nonostante ciò, accogliamo con favore il fatto che, dopo un anno segnato da caos e confusione, l’attuale amministrazione abbia deciso di ripartire in questa direzione. Riteniamo, però, che sarebbe stato più opportuno e trasparente riconoscere l’importanza del lavoro già svolto, e non vendendolo come qualcosa di completamente nuovo. La trasparenza e l’onestà sono valori fondamentali, soprattutto quando si tratta di comunicare con i cittadini. Valori che questa maggioranza sembra non possedere” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca e Fabio Zorzi