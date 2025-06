Cultura, Antonelli, Di Genesio Pagliuca e Miccoli: “Servono criteri chiari per l’istituzionalizzazione di feste e sagre”

“Nei prossimi giorni invieremo le nostre proposte per stabilire criteri più oggettivi possibili”

“Siamo favorevoli all’ipotesi di istituzionalizzare feste e sagre, ma servono criteri chiari e oggettivi” è il commento dei consiglieri di opposizione Erica Antonelli, Giuseppe Miccoli ed Ezio Di Genesio Pagliuca, che ieri hanno partecipato alla Commissione Cultura.

“Alcune feste e iniziative, tra le maggiori per storicità e tradizione, sono già istituzionalizzate – ha detto la consigliera Antonelli – tuttavia se ne possono riconoscere altre purché non si svuoti di significato il concetto stesso di ‘istituzionalizzazione’ e per farlo servono criteri chiari“.

Criteri che secondo il consigliere Miccoli passano per 3 direttrici: “Cultura, storicità e attrattività turistica, che rappresentano elementi distintivi importanti per individuare quelle iniziative più significative”.

Favorevole anche il capogruppo PD Di Genesio Pagliuca, secondo cui “L’iniziativa serva anche a semplificare gli iter amministrativi. Tuttavia – sottolinea – per evitare scelte parziali serve stabilire criteri oggettivi che guardiano non solo alla storicità, che potrebbe anche essere relativa, ma al legame con il territorio e all’importanza attribuita dalle popolazioni locali delle diverse località all’iniziativa stessa”.

“Nei prossimi giorni invieremo le nostre proposte per stabilire criteri più oggettivi possibili”, concludono Erica Antonelli, Giuseppe Miccoli ed Ezio Di Genesio Pagliuca