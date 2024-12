Concluse le commissioni sul Bilancio di previsione 2025-2027

Severini: “Dopo un intenso lavoro di confronto e approfondimento, siamo pronti a portarlo in aula”

Con la conferenza dei capigruppo, congiunta tra la commissione bilancio e attività produttive, si è ufficialmente conclusa la fase preliminare propedeutica alla formulazione dei lavori del Consiglio comunale sul Bilancio di previsione 2025-2027.

“Dopo un intenso lavoro di confronto e approfondimento nelle commissioni competenti, siamo pronti a portare in aula il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, uno strumento cruciale per definire le linee strategiche di sviluppo del nostro territorio – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini – Il dialogo tra i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione, è stato costruttivo e orientato a garantire una programmazione solida e trasparente”.

“Ora sarà il Consiglio comunale a discutere e approvare un documento fondamentale per le nostre comunità. Sono certo che il Consiglio del 16 dicembre possa rappresentare un momento di sintesi efficace e responsabile, nell’interesse di tutti i cittadini” ha concluso Severini.

L’appuntamento è quindi fissato per il 16 dicembre, data in cui il Consiglio comunale sarà chiamato a deliberare sul Bilancio di previsione 2025-2027, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Proposte di deliberazione:

– Prop. n. 90/2024: Modifica componente commissioni consiliari II, III, VII.

– Prop. n. 284/2024: Ratifica DGC n. 190 del 26/11/2024-Variazione di bilancio 2024/2026.

– Prop. n. 863/2024: Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi degli artt. 193 e 194 del d.lgs. n. 267/2000 derivanti da sentenze esecutive.

– Prop. n. 87/2024: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000, lettera a) ed e)

– Prop. n. 287/2024: Prosecuzione del contratto in essere con la società Fiumicino Tributi S.p.A. per la gestione dei tributi comunali e del sistema sanzionatorio per infrazioni al C.d.S. per il periodo 01/01/2025-30/06/2025.

– Prop. n. 279/2024: Riapprovazione schema di convenzione servizio di tesoreria e contestuale proroga tecnica dell’attuale Tesoriere.

– Prop. n. 787/2024: Approvazione del Piano di razionalizzazione 2024-Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 175/2016, come modificato dal d.lgs. 100/2017.

– Prop. n. 285/2024: Situazione gestionale servizi pubblici locali di rilevanza economica Relazione ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022-Ricognizione periodica al 31/12/2023.

– Prop. n. 205/2024: Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865, e 5 agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie nel triennio 2025-2027. Determinazione prezzo di cessione.

– Prop. n. 262/2024: Aliquote IMU anno 2025. Approvazione del prospetto delle aliquote previsto dall’articolo 1, commi 756-757, della legge 160/2019.

– Prop. n. 265/2024: Modifiche al regolamento sull’imposta di soggiorno. Misura dell’imposta.

– Prop. n. 85/2024: Approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2025/20