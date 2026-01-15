Cittadinanzattiva alza la voce sui ritardi per la costruzione dell’ospedale di comunità a Fiumicino

La struttura sanitaria dovrebbe essere edificata in via Coni Zugna ma l’Asl Rm 3 sostiene che non c’è ancora il progetto

di Umberto Serenelli

È ancora un miraggio la costruzione dell’ospedale di comunità a Fiumicino. Della realizzazione della struttura sanitaria in via Coni Zugna a Isola Sacra non c’è ancora il progetto e questo preoccupa i residenti che hanno portato il cronico ritardo all’attenzione di Cittadinanzattiva.

“Era il 2017 quando emerse la necessità di creare una struttura di accoglienza post-acuzie, di pazienti dimessi dall’ospedale – afferma Stella Zaso, coordinatrice dei Cittadinanzattiva di Fiumicino – Venne quindi predisposta una raccolta di firme consegnate alla precedente amministrazione di centro-sinistra, guidata dal sindaco Esterino Montino. Il primo cittadino si fece carico di inoltrarle alla Regione e ottenne il parere positivo per l’opera“.

La rappresentante di Cittadinanzattiva precisa poi che nei primi mesi del 2024 il nuovo sindaco Mario Baccini annunciò che la Regione aveva stanziato i fondi necessari per la costruzione di un ospedale di prossimità.

“Visto che siamo al 2026 e non si è più saputo più nulla, pressati dai cittadini abbiamo di recente scritto al Direttore generale dell’Asl Rm 3 – prosegue Zaso – per cercare di capire a che punto fosse la programmazione spinti anche dal timore di perdere i finanziamenti Pnrr”.

Stando, infatti, alla risposta del Dipartimento per l’Amministrazione dei fattori produttivi-Risorse tecnologiche e patrimonio dell’Asl Rm3, firmata dai direttori Enzo Pietropaolo e Angelo Scozzafava, si specifica, come prima cosa, che l’ospedale di comunità “non è stato inserito negli interventi previsti dal Pnrr”.

Attualmente il finanziamento si trova citato in alcune delibere di Giunta regionale “che ad oggi non costituiscono però assegnazioni di risorse e quindi non è possibile per l’Asl Rm3 procedere con l’avvio della relativa progettazione”.

Cittadinanzattiva prevede dunque tempi lunghi. “I pazienti segnalano anche problemi di alcuni servizi di assistenza ‘ambulatoriali di cure primarie’ nei giorni festivi, sabato e domenica – conclude Stella Zaso – Le prestazioni specialistiche, riportate nella cartellonistica all’ingresso del poliambulatorio, non sono ancora decollate a Fiumicino”.