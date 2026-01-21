Capitale Italiana del Mare 2026: Fiumicino per una candidatura unitaria

Baccini e Costa: “Per il bene del Lazio riteniamo opportuno sostenere Gaeta”

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e l’Assessore all’Ambiente e alla Pesca, Stefano Costa, esprimono il proprio sostegno all’iniziativa della Regione Lazio, volta a promuovere una proposta condivisa per il riconoscimento di Capitale Italiana del Mare 2026.

“Riteniamo che sia importante privilegiare l’unità del sistema regionale ed orientare gli sforzi verso una scelta capace di rafforzare la candidatura del Lazio nel contesto nazionale – dichiarano – Fiumicino accoglie quindi con senso istituzionale l’appello del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e dell’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e all’Agricoltura, Giancarlo Righini, per costruire un percorso comune”.

“La nostra Città – aggiungono – è consapevole delle proprie potenzialità e del valore che il suo territorio esprime nel rapporto con il mare, nella pesca, nella tutela ambientale e nello sviluppo dell’economia costiera. Tuttavia, l’Amministrazione comunale ritiene che, in questa occasione, la convergenza su una candidatura condivisa rappresenti una scelta di responsabilità, utile a dare maggiore solidità alla proposta regionale.”

“Per il bene del Lazio – proseguono – riteniamo opportuno sostenere Gaeta, con la convinzione che Fiumicino potrà cogliere nuove opportunità di candidatura nelle future edizioni. Continueremo intanto a investire nella valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale.”

“L’auspicio è che il Lazio possa distinguersi ora e negli anni a venire grazie alle sue identità costiere, alle eccellenze territoriali e alle straordinarie ricchezze paesaggistiche e storiche. Il mare è una risorsa che unisce i territori: lavorare insieme significa renderla un valore condiviso.” concludono Mario Baccini e Stefano Costa