Capitale Italiana del Mare 2026, Califano attacca l’amministrazione di Fiumicino

La consigliera Pd dopo il sostegno a Gaeta: “Surclassati per visione e capacità”

Dopo le dichiarazioni del Sindaco di Fiumicino Mario Baccini e dell’Assessore all’Ambiente e alla Pesca Stefano Costa, che nei giorni scorsi hanno annunciato il sostegno della Città a una candidatura unitaria del Lazio con l’appoggio a Gaeta per il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026, interviene ora la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino Michela Califano, che commenta l’appello dell’assessore regionale Giancarlo Righini e critica duramente l’azione amministrativa del Comune.

“Apprendiamo l’appello dell’assessore regionale Giancarlo Righini al sindaco di Fiumicino Mario Baccini di convergere su Gaeta Capitale italiana del Mare 2026, valorizzando il ruolo strategico del nostro territorio ma superando logiche di competizione sterile” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“È chiaro – ribadisce – Fiumicino non è stato solo battuto sul tempo. È stato surclassato sulla capacità e sulla visione. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, è stato capace di costruire intorno a questo importante progetto, autorevole e trasversale rete mettendo insieme comuni laziali e campani, le aree metropolitane di Roma e Napoli, la città di Catania, enti pubblici e privati, scuole, università fini ad arrivare all’ Arcidiocesi. Ha dialogato con tutti, oltre ogni steccato politico, mosso solo dall’amore per il territorio”.

“Questo è amministrare con vera ambizione. Fiumicino, al contrario, perde l’ennesima occasione. Si limita all’ordinario, taglia nastri di opere programmate da chi c’era prima, resta isolato, privo di sguardo lungo e di capacità di fare sistema. Servono idee nuove, passione autentica, spirito di servizio. Purtroppo, per qualcuno Fiumicino è un’opportunità personale, non un territorio da servire con responsabilità, trasparenza ed umiltà” conclude Michela Califano