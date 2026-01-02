Califano a Fiumicino: “Buon 2026, meriti amore, rispetto e un futuro migliore”

Il messaggio di auguri della consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino Michela Califano

“Cara Fiumicino, voglio rivolgerti i miei più sinceri auguri di Buon 2026: che sia un anno di serenità, di prosperità e di orgoglio per tutto ciò che sei e che rappresenti.

Sei un territorio straordinario, ricco di tesori che pochi possono vantare. La tua agricoltura, con i campi fertili che regalano prodotti genuini e di eccellenza; la tua pesca, che ogni giorno porta sulle tavole il sapore autentico del mare; la tua enogastronomia, capace di unire tradizione e qualità in piatti e vini che raccontano la tua anima. E poi l’archeologia: dai Porti Imperiali di Claudio e Traiano alle Necropoli Etrusche, dai resti di Ostia Antica vicina fino ai tuoi siti meno conosciuti, sei un libro aperto di storia millenaria che merita di essere letto e valorizzato da tutti.

Negli ultimi anni sei cresciuta tanto, diventando sempre più il punto di riferimento di un’area vasta. Si è fatto un lavoro profondo e paziente per dare un’identità forte a un territorio che, fino a qualche decennio fa, era percepito solo come periferia di Roma o come ‘scalo aeroportuale del Paese’. Sei molto di più: sei tanta storia, sei 14 località – Fiumicino, Fregene, Passoscuro, Palidoro, Testa di Lepre, Tragliata, Tragliatella, Maccarese, Isola Sacra, Parco Leonardo, Focene, Torrimpietra, Aranova e Castel Campanile – ognuna con le proprie radici culturali, le proprie tradizioni, unite da un territorio che le rende complementari e uniche.

Mi dispiace profondamente che, negli ultimi tempi, tu sia finita sulle cronache nazionali per questioni che poco hanno a che fare con la cura e l’amore che meriti. Fiumicino va amministrata come un buon padre di famiglia amministra la propria casa: con passione, con responsabilità, con il cuore. Non deve mai diventare terra di conquista facile, né essere vista solo come una questione amministrativa, complice chi non ne comprende l’anima profonda. Tu meriti di essere amata e protetta, sempre.

Le opere in cantiere sono tante e sono il frutto di una programmazione passata lungimirante: infrastrutture, servizi, riqualificazioni che possono davvero cambiare il volto del nostro territorio in meglio.

Per il nuovo anno ti auguro serenità, ti auguro uno sviluppo sostenibile, una crescita economica sana, trasparente e rispettosa della tua bellezza e della tua storia. Buon 2026, cara mia Fiumicino” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano