Bilancio di Previsione 2026/2029. Severini: “Approvato il documento amministrativo”

“Un percorso vero che darà a Fiumicino gli strumenti per il suo definitivo salto di qualità”

“Con il Bilancio di Previsione 2026/2029 approviamo il documento amministrativo principe. La bussola che orienterà ogni decisione politica sul nostro territorio” lo dichiara Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

“Un programma serio, concreto, sostenibile – rimarca – Non un libro dei sogni come spesso capita di leggere. Ma un percorso vero che darà a Fiumicino gli strumenti per il suo definitivo salto di qualità. Per trasformarsi in una città e non più un paesone composto da 14 località slegate“.

“Da Presidente del Consiglio Comunale – aggiunge – sono onorato di aver presieduto ancora una volta l’aula. Sono stati due anni e mezzo intensi, importanti, nei quali ho cercato sempre di interpretare questo ruolo con la massima serietà istituzionale. Quella che merita”.

“L’aula è stata un’agorà, un luogo all’interno del quale far vivere e pulsare la politica, dove trovare dimora a quel confronto democratico che rappresenta ancora oggi il timone contro ogni forma di estremismo culturale e ideologico. Abbiamo dato dignità alla parola, alla discussione, alla diversità come via per far emergere quella sintesi di principi e obiettivi che hanno un denominatore comune: una Fiumicino migliore, vivibile, umana, a misura di cittadino. Siamo un Comune sano, con un bilancio sano, con un’amministrazione sana e con un futuro importante davanti a noi” conclude Roberto Severini