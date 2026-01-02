Allarme sicurezza a Torrimpietra, Irienti: “Una rotonda salvavita sull’Aurelia”

Dal Segretario di Azione Fiumicino la richiesta per un intervento immediato su uno degli incroci più pericolosi

Un incrocio pericoloso, noto a tutti e ignorato da troppo tempo, continua a mettere a rischio la vita di automobilisti e pendolari lungo l’Aurelia, a Torrimpietra. A rilanciare l’allarme è Gianmarco Irienti, segretario di Azione Fiumicino, che torna a chiedere con forza un intervento immediato: la realizzazione di una rotonda capace di ridurre gli incidenti e restituire sicurezza a un nodo cruciale della viabilità locale.

“A Torrimpietra, lungo l’Aurelia, una delle arterie più importanti per chi ogni giorno va e viene da Roma, esiste un incrocio pericoloso, noto a tutti, temuto da molti, ignorato da chi dovrebbe intervenire. È un punto nevralgico, un nodo scoperto della nostra viabilità, dove il traffico si incrocia senza ordine e dove il rischio non è un’ipotesi, ma una certezza quotidiana” dichiara Gianmarco Irienti, Segretario di Azione Fiumicino.

“Di questo incrocio abbiamo già parlato – sottolinea – lo abbiamo fatto anche pubblicamente, attraverso Canale 10, denunciando con chiarezza la necessità di intervenire al più presto. Non per polemica, ma per responsabilità. Perché, quando la politica tace davanti al pericolo, diventa complice dell’inerzia”.

“Nella foto ho voluto disegnare – spiega Irienti – una proposta semplice e concreta: una rotonda. Una rotonda vera, funzionale, con una vegetazione verde e rigogliosa al centro. Un intervento che non è solo una soluzione di sicurezza stradale, ma anche un atto di rispetto verso il territorio e verso chi lo attraversa. Sicurezza e bellezza non sono nemiche: una buona architettura urbanistica può salvare vite e allo stesso tempo rendere più umano lo spazio pubblico”.

“Questo intervento – aggiunge – è importantissimo e va realizzato subito. Ogni giorno che passa senza fare nulla è un giorno in cui si accetta il rischio che accada l’irreparabile. Perché qui gli incidenti sono tanti, e alcuni anche gravi. Non parliamo di numeri astratti, ma di persone, di famiglie, di vite spezzate o segnate per sempre”.

“E allora la domanda è inevitabile, ed è una domanda che pesa come un macigno sulla coscienza di chi governa: cosa si sta aspettando? Che il numero dei morti salga? Che l’ennesima tragedia renda improvvisamente urgente ciò che oggi viene colpevolmente rimandato? La politica, quella vera, non aspetta i funerali per decidere. Previene, agisce, si assume la responsabilità delle scelte. Una rotonda qui non è un’opera qualunque: è una scelta di civiltà. È una rotonda salvavita” conclude Gianmarco Irienti, Segretario di Azione Fiumicino