Aeroporto di Fiumicino, Gualtieri: “La riperimetrazione è un primo passo strategico”

Il sindaco di Roma sostiene lo sviluppo dello scalo: “Crescita, ambiente e mobilità al centro del progetto”

Il via libera del Consiglio comunale di Fiumicino alla riperimetrazione della Riserva naturale adiacente all’aeroporto rappresenta “Un primo e importante passaggio per il futuro dello scalo” a sottolinearlo è Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, intervenuto sul tema dello sviluppo dell’aeroporto Leonardo da Vinci e delle sue ricadute sull’intero sistema metropolitano.

Secondo il primo cittadino della Capitale, la decisione assunta dall’assemblea comunale di Fiumicino consentirà di accompagnare la crescita di un’infrastruttura strategica che punta, nei prossimi anni, a raggiungere i 100 milioni di passeggeri, rafforzando al tempo stesso il ruolo di Roma nel panorama internazionale.

Gualtieri ha però ribadito come lo sviluppo di un grande hub aeroportuale debba necessariamente procedere di pari passo con la tutela dell’ambiente. In questo senso, ha giudicato positivamente l’impostazione del nuovo progetto, che prevede un saldo ambientale pari a zero e la realizzazione di un grande parco archeologico nell’area interessata.

Grande attenzione anche al tema delle infrastrutture. Il sindaco di Roma ha evidenziato l’importanza del potenziamento della rete viaria a servizio dello scalo, a partire dalle complanari dell’autostrada A91 Roma–Fiumicino, sottolineando al contempo la necessità di un deciso rafforzamento e ammodernamento dei collegamenti ferroviari.

Interventi che, secondo Gualtieri, contribuiranno non solo a migliorare l’esperienza dei visitatori, ma anche la qualità della mobilità quotidiana per i cittadini di Fiumicino e dell’intera area metropolitana.