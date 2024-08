Pesca record a Fiumicino, catturato un pesce spada di 63 kg

Un vero e proprio record per le coste di Fiumicino.

di Fernanda De Nitto

Pesca record a largo di Fiumicino dove gli appassionati di drifting al tonno Gianluca G. e Alessandro M. hanno catturato un enorme pesce spada dal peso 63 Kg e dalle dimensioni gigantesche di oltre 2.60 metri.

I ragazzi che con la loro barca sono soliti alla pesca d’altura non credevano ai loro occhi quando dopo due ore di combattimento hanno visto emergere dall’acqua l’enorme pesce, che per dimensioni e grandezza rappresenta un record per le coste di Fiumicino.

L’enorme pesce spada ha destato la curiosità di tutti coloro che al rientro in porto hanno visto il mastodontico esemplare comparire dall’imbarcazione, essendo veramente raro per il territorio vedere uno spada di tali dimensioni.

Il pesce spada è presente nelle zone tropicali, subtropicali e temperate di tutti gli oceani, nonché nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nel mare di Marmara. È un tipo di pesce pelagico che in certe situazioni si può avvicinare alle coste, popolando in prevalenza acque superficiali, anche se può scendere fino a 800 metri.

“È stata per noi un’emozione unica e indescrivibile quando dopo ore di combattimento alla canna, alla quale ci siamo alternati, data la forza con cui il pesce si dimenava nelle acque, vedere emergere un pesce spada di tale portata e soprattutto con una lunghezza impressionante, difficile anche da gestire all’interno dell’imbarcazione”, hanno dichiarato Gianluca G. e Alessandro M.