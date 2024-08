Pd, Sindaco Fiumicino solleciti il Governo su ‘Ius Scholae’

Presentata mozione da tutto il centro sinistra

di Dario Nottola

Il centro sinistra di Fiumicino ha presentato una mozione che impegna il Sindaco a sollecitare formalmente il Governo e il Parlamento affinché venga esaminata e approvata una riforma della legge sulla cittadinanza, che includa il principio dello “Ius Scholae”.

La consigliera comunale del Pd, Erica Antonelli, promotrice e prima firmataria della mozione sottoscritta anche dagli altri consiglieri di opposizione auspica che il dibattito sia “maturo per affrontare la questione, vista anche l’apertura delle forze moderate come Forza Italia. Personalmente – aggiunge – credo fermamente nello Ius soli, ma ben venga anche lo Ius Scholae come punto caduta e di sintesi tra le diverse forze politiche. La normativa vigente, vecchia di 30 anni non rispecchia più la nostra società, soprattutto con riferimento alle scuole, dove il 10% degli studenti ha origini straniere. Il nostro paese ha bisogno di riconoscere come suoi figli migliaia di ragazze e ragazze che già si sentono italiani”.

Il riconoscendo il diritto alla cittadinanza ai minori stranieri nati o arrivati in Italia in giovane età, che abbiano completato un ciclo scolastico di cinque anni nel nostro Paese, e a collaborare con altre amministrazioni locali e associazioni per sostenere campagne nazionali che richiedano una modifica della legge sulla cittadinanza.

“Mi auguro fortemente che la mozione possa essere accolta e condivisa da tutta l’Aula”, conclude Antonelli.