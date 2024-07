Parte oggi da Fiumara Grande, la “Carthago Dilecta Est/Tunisie Sailing Week 2024”

Un importante momento di scambio tra le due sponde del Mediterraneo, in particolare tra l’Italia e la Tunisia.

di Dario Nottola

Partirà oggi, alle 12, da Fiumara Grande, tra Fiumicino ed Ostia, la “Carthago Dilecta Est/Tunisie Sailing Week 2024”, arrivata alla 26/ma edizione, una delle più importanti Regate veliche d’altura del Mediterraneo.

Dalla sua prima edizione, del 1999, ha coinvolto oltre 300 imbarcazioni e 3000 partecipanti ed in questi 26 anni è stata un importante momento di scambio tra le due sponde del Mediterraneo, in particolare tra l’Italia e la Tunisia. Alla Carthago Dilecta Est-Tunisie Sailing Week sono collegati diversi Trofei e Record, già detenuti o ancora da realizzare che possono essere sfidati in ogni momento, come il Trofeo “Wally: Ventotene-Cartagine” attualmente detenuto dall’imbarcazione “Eco 40″ in 31h00’31”, il Trofeo “S. Masserotti A. Beladji” Roma/Fiumicino-Cartagine detenuto da “Este 40″ in 46h10’02”, il Trofeo “Giancarlo Bozzetto” (compianto sindaco di Fiumicino, ndr) Roma/Fiumicino-Hammamet detenuto da “Patricia II” in 39h24’23”.

“La Carthago Dilecta Est/Tunisie Sailing Week conosciuta anche come la Roma-Cartagine – sottolineano gli organizzatori – ridisegna le affascinanti rotte del Mediterraneo e lo fa anche in questi anni difficili, quando fenomeni migratori e tragedie del mare impongono nuove visioni del mondo. Italia e Tunisia unite nello stesso progetto, il porto di partenza ha la stessa importanza del porto di arrivo: Carthago parte da Roma, fa tappa a Ventotene, arriva a Hammamet collega simbolicamente l’Africa all’Europa”.

Ad Hammamet, dopo le premiazioni, inizierà la “Tunisie Sailing Week”, una settimana di regate costiere lungo la costa nord della Tunisia. L’evento è suddiviso in diversi momenti: il primo sarà “Carthago Dilecta Est – Incontra Ventotene, Isola per l’Europa”; la regata si svolgerà da domani al 1° agosto sul percorso Roma/Fiumicino-Ventotene. Il secondo la “Carthago Dilecta Est – Arriva in Tunisia”, dal 2 agosto al 5 agosto sul percorso Ventotene-Hammamet.

Foto dal web