Paralimpiadi, Edoardo Giordan “A Parigi per dare il massimo”

L’atleta, è partito ieri mattina dall’ aeroporto Leonardo da Vinci Fiumicino.

Edoardo Giordan, il classe ’93 di Torrimpietra, protagonista dei Mondiali di Terni 2023 con un bronzo nella sciabola, è partito ieri mattina, mercoledì 28 agosto, dall’aeroporto Leonardo da Vinci, alla volta di Parigi dove parteciperà, alle Paralimpiadi, alla prova di sciabola maschile categoria A e di spada a squadre.

Al Grand Palais arriva con grandi ambizioni l’atleta delle Fiamme Oro. “A Parigi per dare il massimo fino ad arrivare all’obiettivo che mi sono prefissato”, ha detto.

Con lui sono partiti anche gli altri 9 azzurri qualificatisi: Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia e la pluri-medagliata Beatrice “Bebe” Vio Grandis (due ori individuali, un bronzo e un argento a squadre tra le edizioni di Rio e Tokyo).

C’è tanta voglia di sognare sul palcoscenico del Grand Palais per gli schermidori che hanno vissuto, presso il Cpo di Tirrenia, l’ultimo ritiro collegiale prima della partenza.

Prenderanno parte alla Cerimonia d’apertura della XVII Paralimpiade: 185 le delegazioni presenti che, dalle ore 20, sfileranno sugli Champs-Élysées e in Place de la Concorde.

Con la delegazione italiana ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che domani incontrerà atlete e atleti azzurri al Villaggio Paralimpico, dove verrà accolto dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.

Tra emozione, carica, voglia di godersi un’esperienza magica ma anche di scrivere (nuove) pagine di storia dello sport italiano: la scherma azzurra arriva così a Parigi, dopo un triennio strepitoso fatto di ben 45 medaglie tra Campionati del Mondo (15) ed Europei (30), con un percorso di Qualifica che ha portato all’Italia il numero record di 10 pass per i Giochi Paralimpici. Sono i frutti del lavoro di squadra condotto dal Coordinatore del settore paralimpico Dino Meglio e dai CT Marco Ciari per la sciabola, Francesco Martinelli per la spada e Simone Vanni per il fioretto.

I responsabili d’arma a Parigi saranno affiancanti dai componenti dello staff Amedeo Giani (sciabola), Antonio Iannaccone (spada) e Alessandro Paroli (fioretto), dai preparatori atletici Giuseppe Cerqua e Michele Mariotti, dal medico Gianvito Rapisarda, dal fisioterapista Christian Lorenzini e dall’armiere Stefano Formenti. Per gli Uffici FIS, con il Segretario generale Marco Cannella, ci sarà la referente del settore paralimpico Guya Standoli.

A guidare la spedizione, insieme al Presidente federale Paolo Azzi, il Capo delegazione sarà Alberto Ancarani, delegato all’attività paralimpica in Consiglio.

Il programma della scherma ai Giochi, nella splendida location del Grand Palais che già enormi emozioni ha regalato nelle giornate olimpiche, si dipanerà in cinque giorni.

Si comincerà il 3 settembre con la sciabola, unica arma che prevede soltanto le competizioni individuali. Dalle ore 13 saranno in pedana Andreea Mogos e Loredana Trigilia nella categoria A femminile, Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi nella A maschile, e nella categoria B Rossana Pasquino tra le donne e Gianmarco Paolucci tra gli uomini.

Il 4 settembre entrerà in gara il fioretto: per l’Italia categoria A con Andreea Mogos e Loredana Trigilia al femminile, Matteo Betti ed Emanuele Lambertini al maschile, mentre nella gara B delle donne toccherà alla bi-campionessa in carica Bebe Vio Grandis, con Michele Massa impegnato nella prova degli uomini.

Ancora fioretto, ma a squadre, il 5 settembre: Andreea Mogos, Loredana Trigilia, Bebe Vio Grandis e Rossana Pasquino comporranno il team azzurro femminile; quartetto maschile, invece, formato da Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa e Gianmarco Paolucci.

Ultimi due giorni dedicati alla spada. Il 6 settembre le gare individuali: nella categoria A maschile in pedana Matteo Dei Rossi ed Emanuele Lambertini, nella B femminile Rossana Pasquino e, sempre nella categoria B, tra gli uomini Michele Massa e Gianmarco Paolucci.

Chiusura il 7 settembre con la spada a squadre: l’Italia femminile si schiererà con Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Rossana Pasquino; il quartetto maschile degli spadisti, invece, si schiererà con Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini e Michele Massa.