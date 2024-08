Ostia, lavori per la messa in sicurezza dell’alberatura: cambio per la viabilità su Via del Mare e via Ostiense

Le chiusure di alcuni tratti di strada si protrarranno orientativamente fino alla giornata di martedì 20 agosto.

di Dario Nottola

Su disposizione dei Vigili del Fuoco, a causa della caduta di un pino, su via Ostiense risulta chiuso l’accesso su: via Ostiense dal viadotto Attico Tabacchi. Chiuso anche il tratto di via Ostiense tra via Canarie e via del Mare.

Chiusura in via delle Azzorre e via delle Gondole all’incrocio con la via del Mare ed è chiusa la stessa via del Mare in direzione Roma all’altezza di via Capitan Consalvo. Nelle due direzioni, inoltre, è chiusa l’intera carreggiata all’altezza di via Lucio Lepido.

Le chiusure sono necessarie per lo svolgimento dei lavori per la messa in sicurezza dell’alberatura, potature ed abbattimento delle piante: si protrarranno orientativamente fino alla giornata di martedì 20 agosto.

Percorsi alternativi direzione Ostia:

– Via di Castel Fusano;

– Via Guido Calza-Via di Tor Boacciana-Via Tancredi Chiaraluce.

Percorsi alternativi direzione Roma centro:

– Via dei Pescatori-Via di Castel Fusano

– Via Cristoforo Colombo.