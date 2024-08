Ostia, in pineta Castel Fusano la 20/ma Corsa per l’Ambiente

Domenica anche Camminata 3km con raccolta rifiuti su percorso.



di Dario Nottola

Domenica 1 settembre si correrà la ventesima edizione della “Ostia in Corsa per l’Ambiente“, la gara di apertura della stagione podistica romana. La location sarà la pineta di Castel Fusano con partenza fissata alle 9.30.

“Venti anni di impegno per l’ambiente, promozione podistica e sensibilizzazione sociale – commenta Giuseppe Pavia, Presidente della Podistica Ostia – ‘Ostia in corsa per l’Ambiente’ negli anni si è consolidata e, nonostante le numerose difficoltà organizzative, lancia un messaggio chiaro e sincero di sostenibilità, ambientalismo e sport. Oggi che il tema ambientale è molto sentito, ci conferma e riconosce la resilienza che abbiamo avuto in questi due decenni, promuovendo e sensibilizzando podisti e non solo verso un pensiero sempre più ecologico e sostenibile”.

La gara venne ideata nel 2002 a seguito dell’enorme incendio del luglio 2000 che colpi la pineta di Castel Fusano. La formula prevede 10 km competitivi, 10 km non competitivi e la camminata di 3km “Rifiu-Thlon” valida per il campionato “”Green-Run” Aics Ambiente, nella quale i partecipanti saranno dotati di un sacco, dei guanti e dovranno raccogliere tutti i rifiuti presenti nel percorso in 30 minuti. La gara è valida per il campionato regionale Aics.

Anche per questa edizione tutti i ricavati dei percorsi non competitivi saranno devoluti alla Onlus “Insieme per la ricerca PCDH19“, rara malattia genetica.

In AiCS, Sport e Ambiente sono facce della stessa medaglia da sempre e dunque onorare l’impegno di Pino (Giuseppe) Pavia, presidente della Podistica Ostia che, con la ventesima edizione della gara podistica ‘Ostia in corsa per l’ambiente’, taglia un traguardo straordinario, ci sembra del tutto naturale – chiosa Andrea Nesi, Responsabile Nazionale AICS Ambiente – Abbiamo sempre sostenuto che i luoghi frequentati dagli sportivi sono più sicuri e pensiamo che la gara ideata da Giuseppe Pavia sia stata e continui ad essere di grande stimolo in tal senso. AiCS Ambiente sarà presente come di prassi con il monitoraggio delle polveri sottili per l’intero percorso ed anche con il progetto Preventing Plastic Invasion che mira ad un approccio ragionevole nei confronti della plastica e che domenica conferirà un premio simbolico al Presidente Pavia”.

Tempi e ordine d’arrivo saranno curati dalla TDS – Timing Data Service, che con i chip di ultima generazione presenti nei pettorali, forniranno dati in real time all’arrivo. La partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni e tesserati agonistici (Fidal, EPS, RunCard) in corso di valida per l’anno 2024.

La quota di iscrizione è di 12€ per la gara competitiva, 10€ per la NON competitiva mentre per la “camminata” di 3km sarà di 5€. Le iscrizioni precederanno due modalità

ONLINE: sul portale ENDU pagamento con carta di credito o bonifico bancario utilizzando l’iban messo a disposizione al termine della procedura di iscrizione OFFLINE: sia singoli che società inviando il modulo excel messo a disposizione – pagamento con bonifico bancario IBAN IT85F0344103210CC0520001517- BluBanca Lazio.

Le società Eps dovranno inviare dichiarazione di tesseramento con timbro e firma del Presidente. I singoli potranno caricare copia del certificato su DataHealth durante il percorso di iscrizione o inviarlo in allegato via email a ostia@evodata.it

Le iscrizioni chiuderanno mercoledì 28 agosto alle ore 21:00.

FOTO Simone Lupi