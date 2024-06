Maccarese, “Un Bagnino per la Vita – Memorial Adolfo Carta”: un evento a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Tutto il ricavato delle iscrizioni alle gare, della vendita delle magliette e gadget, dello stand gastronomico e del bar, sarà interamente devoluto all’ospedale.

di Dario Nottola

Tutti insieme per l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. I bagnini di salvataggio del litorale romano in campo per la solidarietà. Domenica 30 giugno, allo stabilimento balneare “L’Ancora” di Maccarese, in via Praia a mare, sul litorale nord di Fiumicino, è in programma la quattordicesima edizione de “Un Bagnino per la Vita – Memorial Adolfo Carta“: l’evento, nel ricordo di uno storico bagnino di salvataggio e con il patrocinio del Comune di Fiumicino, è a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro, per la realizzazione di nuovi progetti, “portando ancora sorriso ed aiuto dove c’è bisogno di speranza e futuro”.

Tutto il ricavato delle iscrizioni alle gare, della vendita delle magliette e gadget, dello stand gastronomico e del bar, sarà interamente devoluto all’ospedale. Grazie alle precedenti edizioni la solidarietà verso la struttura pediatrica di Palidoro si è concretizzata, tra l’altro, in molti progetti realizzati come l’acquisto di attrezzature mediche ortopediche e di chirurgia pediatrica, di un mezzo da 7 posti per il trasporto di disabili, o la realizzazione de “Il castello dei sogni”, una stanza dedicata ai bambini.

Dalle 19 in poi, con ingresso gratuito, ci saranno sport, musica, una grigliata sulla spiaggia. Il clou sarà la tradizionale ed avvincente “Gara dei bagnini di salvataggio del litorale”: si sfideranno a nuoto e con il pattino, prove che decreteranno il vincitore 2024.