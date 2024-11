Lungomare della Salute, pericolanti alcune coperture in marmo sopra al muretto che separa l’arenile dal marciapiede

Il tratto di 20 metri privo di copertina è pericoloso e andrebbe transennato perché alcuni pesanti pezzi non sono stabili

di Umberto Serenelli

È allarme per alcuni tratti percolanti di coperture in marmo sul muretto che separa l’arenile dal marciapiede del lungomare della Salute ad Isola Sacra.

In più punti le soglie sono cadute e altri sono una minaccia per chi passeggia oppure decide di appoggiarsi per osservare il tramonto sul mare.

La mancanza di copertine è evidente dopo lo stabilimento balneare “Marina del Rey” dove alcune sono state smurate e poi gettate sull’arenile. Ne mancano infatti circa 20 metri lineari e ancora è in corso il distacco di altri pezzi, di circa un metro, che stanno di fatto per cadere.

Proprio questo preoccupa, perché ciò costituisce un pericolo per chi passeggia e soprattutto per le mamme che spingono le carrozzine con a bordo i piccoli. Il tratto in questione andrebbe subito transennato per impedire spiacevoli incidenti.

“La caduta “forzata” delle prime soglie di marmo è iniziata un paio di anni fa – precisa il residente Vincenzo Tripolini – e con il trascorrere del tempo c’è chi si è divertito a proseguire nell’opera di distacco. Ora si è creata una situazione di pericolo oltre che un danno di immagine per la città la cui amministrazione comunale deve intervenire quanto prima“.

Sono in molti ad accusare il comportamento scellerato dei “ragazzi del muretto” che la sera bivaccano, sorseggiando fiumi di birra, e poi si scatenano contro gli arredi della zona.

“Oltre a sporcare provocano danni – precisa Saverio Carletti – Infatti, la mattina, sopra a questo tratto di muro, trovi di tutto tra cui tante bottiglie vuote messe in fila e cartoni contenenti pizza. Ne sanno qualcosa gli spazzini costretti a un super lavoro per pulire e soprattutto raccogliere i vetri delle bottiglie in frantumi sul marciapiede”.

Le pesanti coperture mancano da tempo anche al varco in spiaggia davanti al chiosco “Spuma”, in quello all’altezza dell’incrocio del lungomare con via Torre Alessandrina e con via delle Chiglie.