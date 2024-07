Litorale “sold out”: pienone sulle spiagge, migliaia di romani in fuga dall’afa cittadina

A Fiumicino in campo oggi sul territorio 6 pattuglie al mattino ed altrettante al pomeriggio.

di Dario Nottola

Tuffi per refrigerarsi, tintarella, spaghetti con le vongole o il classico panino, aperitivo. Sono la “ricetta” e la fotografia della seconda domenica consecutiva di pienone sulle spiagge del litorale romano.

Un solo leitmotiv: scappare dall’afa e dalla grande calura cittadina che stanno caratterizzando le ultime due settimane. Sin dalle prime ore del mattino, migliaia di romani si sono diretti verso Ostia, Torvajanica, Castel Porziano, Capocotta, Fiumicino, Fregene, Focene, Maccarese, Passoscuro ed altre località a nord e sud di Roma.

Parcheggi sulle litoranee sold out ed a tenere sotto controllo il rischio delle soste selvagge sui lungomare, in luoghi non consentiti o in strade interne, c’è l’occhio delle pattuglie della polizia locale. A Fiumicino in campo oggi sul territorio 6 pattuglie al mattino ed altrettante al pomeriggio. Dopo i disagi di domenica scorsa, tra le proteste social di residenti “prigionieri in casa”, per arginare la sosta selvaggia ed i restringimenti alla viabilità, a Focene, l’amministrazione comunale di Fiumicino ha deciso, con una ordinanza, di istituire il divieto di fermata con rimozione su Via Consorzio Focense, lato destro, direzione mare. Si tratta di una misura che vuole disciplinare la viabilità su una delle arterie della località balneare che, soprattutto nei weekend, con l’assalto dei bagnanti al mare, ha subito finora la problematica dei parcheggi.

Intanto, i carabinieri del Gruppo di Ostia, anche in questo caldo fine settimana, hanno rafforzato il dispositivo per il controllo del litorale da Civitavecchia ad Ostia, con particolare attenzione a Fregene e Focene del Comune di Fiumicino.

Il massiccio spiegamento di uomini e mezzi è stato finalizzato soprattutto al controllo preventivo della “movida notturna” per garantire un sereno e sano divertimento ai fruitori e tranquillità ai residenti. Locali notturni, vie di comunicazione, le residenze estive e l’arenile controllati attraverso le pattuglie a bordo di auto e moto per garantire sicurezza e infondere rassicurazione nei cittadini. Numerosi i controlli per arginare gli incidenti stradali e le cosiddette stragi del sabato sera mediante autovelox ed etilometro e posti di controllo per la verifica del rispetto del Codice della Strada all’uscita dai locali.