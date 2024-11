Vincoli idrogeologici a Isola Sacra, tornato il rischio R4 per parecchi lotti B4a

3 milioni di euro spesi per il potenziamento delle idrovore di Villa Guglielmi non sono serviti a nulla

Vincoli idrogeologici Isola Sacra? Tutto da rifare siamo a punto a capo, 3 milioni di euro spesi per il potenziamento delle idrovore di Villa Guglielmi non sono serviti a nulla.

Il 16 novembre 2024 l’autorità di bacino del fiume Tevere ha emesso un nuovo decreto (n. 227/2024) che ridefinisce l’aspetto idrogeologico dell Isola Sacra, da una prima visione della nuova mappa di rischiosità molti terreni perimetrati B4a tornano a rischio R4 (rischio morte), dopo appena 2 anni dall’ultimo decreto con cui la stessa autorità aveva mitigato il rischio a R3. Chi nel frattempo ha costruito si sente al sicuro? Chi nel frattempo ha pagato l’IMU come terreni edificabili si sente preso in giro! Eppure non c è stato nessun evento alluvionale in questi ultimi 2 anni, anzi stiamo subendo un periodo di grande siccità dove il raddoppio del potenziale di pompaggio dell idrovora di Villa Gugliemi sembra completamente inutile.

Nel frattempo si pensa al porto croceristico non risolvendo nessuno dei problemi che affliggono ormai da tantissimi anni la nostra comunità il cui sviluppo è soffocato da rischi idrogeologici assurdi e incomprensibili, da una viabilità al collasso strozzata da vecchi ponti pericolanti! La cosa più preoccupante è che tutto tace, dall’amministrazione comunale a quanto sembra nessuna presa di posizione ufficiale, anche i maggiori organi di informazione territoriale non ne parlano, eppure è un problema che affligge tutto il nostro territorio da almeno 10 anni, oltre ai terreni B4a restano vincolati, chissa ancora pe quanti tutti i comparti più grandi.

Pertanto Vi invito a fare luce su questo problema prima possibile, ci sono ricorsi da presentare entro 30 giorni, c’è da decidere se pagare l’IMU in misura ridotta o no entro il 16 dicembre.

Lettera inviata da: Claudio D. B.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it