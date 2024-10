Via Torre Clementina: la fermata del bus e la discarica rifiuti

Vorrei ricordare che è una fermata frequentata soprattutto da turisti

Torno sull’argomento della spazzatura che viene depositata accanto alla ferrnata del Cotral e dei bus locali su Via Torre Clementina, di fronte alla passerella pedonale.

Secondo i giorni di raccolta, si alternano i mastelli o solo buste di plastica contenenti rifiuti. Mi chiedo, ma quanto potranno spendere i ristoratori nel comprare dei mastelli più piccoli invece di uniformarsi agli incivili che lasciano in strada i loro rifiuti?

Non pretendo che usino mastelli con disegni per minimizzare la bruttezza degli stessi, ma almeno non metterli sotto il naso di chi è alla fermata del bus. Vorrei ricordare che è una fermata frequentata soprattutto da turisti.

Per concludere, vorrei ricordare che sarebbe molto utile installare una pensilina che faccia da ombra per l’estate, e ripari dalla pioggia nei mesi invernali. Mi auguro che qualcosa cambi.

Lettera inviata da: Celeste G.

