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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 28 Aprile 2026

Via del Pesce Luna trasformata in discarica a cielo aperto

Nei canali adiacenti alla strada si segnalano ben quattro frigoriferi industriali

 

Buongiorno, con la presente desidero segnalare una situazione di grave degrado ambientale che interessa Via del Pesce Luna.

 

Da tempo, infatti, l’area è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto: i canali di bonifica vengono quotidianamente riempiti di rifiuti di ogni genere. Tra questi si segnalano anche ben quattro frigoriferi industriali, tra cui uno appartenente al marchio Algida e uno di grandi dimensioni della Coca-Cola, oltre a numerosi altri materiali abbandonati.

 

Si tratta di una condizione inaccettabile, che rappresenta un rischio per l’ambiente, la salute pubblica e il decoro del territorio.

 

I cittadini chiedono pertanto al Sindaco e alle autorità competenti un intervento urgente di bonifica, sia all’interno dei canali di bonifica sia nell’area dell’ex maneggio, affinché venga ripristinata una situazione di sicurezza e pulizia.

 

 

Confidando in un rapido riscontro, ringraziamo per l’attenzione. Cordiali saluti (Si allegano fotografie a documentazione di quanto segnalato).

 

 

Lettera inviata da: Dario C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

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Tags
Discarica Rifiuti via Pesce luna
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