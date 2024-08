Vi chiedo di fare una passeggiata su via del Faro, dal Centro Catalani verso il vecchio faro

Caro Fiumicino Online, vi chiedo di fare una passeggiata, lungo via del Faro, partendo dal centro anziani Catalani, in direzione vecchio faro, elencando tutti i rifiuti che ci sono, nella speranza che poi, dagli uffici preposti dal comune, prendano l’iniziativa di dare una ripulita.

Qualche mese fa, sapendo che sarebbe venuta a Fiumicino una senatrice, chiesi, attraverso delle mie foto postate sui social, di farle fare una passeggiata lungo quel tratto di strada. Magicamente il giorno grazie all’intervento di una squadra, tutto fu ripulito. Poi, però, passato l’evento, ricadde tutto nel dimenticato.

Dopo alcuni mesi ho ripostato altre foto, evidenziando il degrado e, scusatemi il termine, lo schifo più assoluto! Ancora una volta l’Amministrazione mandò, alle sette di sera, gli operai che i sacchi dell’immondizia, e poi di nuovo il buio più assoluto.

Chiedo al nostro Primo Cittadino, di prendere provvedimenti per il decoro dell’Isola Sacra, l’agglomerato urbano più vasto e popolato del comune di Fiumicino. Via del Faro, è una strada di competenza dell’Amministrazione e non privata, la toponomastica non mente.

La mia è la lettera di un cittadino che ama il suo territorio che non ammette il suo suo abbandono.

