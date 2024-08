Spiagge sporche, i cesti per contenere i rifiuti sono pochi!

Il mio suggerimento: “Almeno nei giorni di festa metterne sul posto qualcuno in più non costa nulla”

Ieri, giovedì 15 agosto, per fare qualcosa di diverso, visto il caldo e l’impossibilità a stare al chiuso dentro casa, ho deciso di passare l’intera giornata sulla spiaggia libera, sul Lungomare della Salute. Tanta gente, veramenta tanta gente, fuggita dall’afa della capitale, ha riempito le nostre spiagge.

Come al solito mi è capitato di vedere, come leggo spesso sul vostro quotidiano, gli “zozzoni” che, dopo aver tolto l’ombrellone e gli asciugamani, hanno lasciato buste e altro ancora, sul posto dove erano stati per l’intera giornata. Ma nel frattempo ho visto anche molte persone “pulite” che hanno portato i loro rifiuti nei secchioni dell’immondizia che dopo un pò si sono completamente riempiti.

Non vi nascondo i loro commenti … “Si lamentano sempre che molti di noi lasciano la spiaggia sporca, ma se poi tentiamo di portare i nostri rifiuti nei secchioni ecco cosa troviamo, tutto strapieno!”.

Allora chiedo agli enti responsabili, ma cosa costerebbe, almeno nei giorni dove c’è un maggiore afflusso di gente che si reca al mare, di mettere un maggior numero di secchioni per raccogliere tutta l’immondizia?

I bagnanti “puliti” in effetti non hanno torto, sappiamo che nei giorni di festa le nostre spiagge si affollano di gente ed allora, per cercare di combattere il fenomeno “spiagge sporche” l’amministrazione comunale, o l’azienda che gestisce questa attività, perchè non provvede a mettere qualche secchione in più.

Un cordiale saluto e grazie per la vostra disponibilità nel pubblicare le nostre lettere. Ormai siete diventati il nostro punto di riferimento per dire anche noi la nostra. Grazie e buon lavoro.

Lettera inviata da: Carla F.

