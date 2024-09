Segnalazione auto abbandonata in Via del Faro

Chiedo che venga disposto un intervento di rimozione del veicolo

Segnalo la presenza di un veicolo abbandonato in Via del Faro, che si trova parcheggiato sopra un cumulo di rifiuti. La situazione sta causando ancora più degrado e disagi, per l’area, già presa di mira da chi abbandona i rifiuti.

Chiedo pertanto gentilmente che venga disposto un intervento di rimozione del veicolo abbandonato e una bonifica della zona, rimuovendo i rifiuti accumulati.

Lettera inviata da: Dario C.

