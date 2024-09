Rifiuti: via delle Ombrine ancora presa di mira dagli incivili

Ci vorrebbe una fototrappola per stanare questi “zozzoni”

Buonasera vi segnalo che, dopo il divano e le poltrone della scorsa settimana, questa volta hanno scaricato un materasso, sempre accanto al raccoglitore degli abiti usati posizionato su via delle Ombrine (vedi foto).

La cosa che mi chiedo è come si fa a scaricare tanta roba, di queste dimensioni, proprio su una strada trafficata e piena di abitazioni come via delle Ombrine!

Il mio dubbio è: sarà qualcuno del posto, che si sta rifacendo il mobilio di casa?

Lettera inviata da: Dario C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it