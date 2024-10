Predisposizione per la raccolta rifiuti su via Torre Clementina

Un pessimo biglietto da visita per la città di Fiumicino

Sono sempre più meravigliata nel vedere su Via Torre Clementina, che dovrebbe essere il biglietto da visita per la città di Fiumicino, la spazzatura lasciata nei sacchetti di plastica ovviamente vicino alla fermata del Cotral, fronte Passerella.

Ultimamente però ad attrarre la mia attenzione è stata la predisposizione per la raccolta del cartone: scatole piegate e ammassate libere, sempre alla medesima fermata del Cotral, altre sul molo senza neppure piegarlo.

Ma questi signori si chiedono dove andranno a finire queste scatole in una giornata di vento, fatto non “raro” per una località di mare come la nostra? Mentre sul lato “B” di Via Torre Clementina, alcuni avranno speso una fortuna, adottando saggiamente, il raccoglitore per le scatole.

Lettera inviata da: Celeste G.

