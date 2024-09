Pista ciclabile “Regina Ciclarum”, la situazione stà degenerando

In prossimità del parcheggio antistante il cimitero sulla Portuense c’è una discarica!

Salve, sono residente a Fiumicino e volontario per la pulizia della pista ciclabile denominata “Regina Ciclarum”, vero e proprio fiore all’occhiello e vanto del nostro comune.

Però c’è una situazione che stà degenerando!!! nel tratto in prossimità del parcheggio antistante il cimitero sulla Portuense c’è una discarica! Materassi, carrelli del supermercato, motorini abbandonati, un accampamento abusivo, etc etc. Allego una foto di ieri.

Il Comune intende affrontare questa situazione? Come?

Lettera inviata da: Vito Maria A.

