Pista ciclabile o parcheggio?

Rimorchi, autobus, taxi, ncc lungo la pista che collega il corridoio C5 con via Portuense

Buongiorno, segnalo che, da quando hanno rimosso le delimitazioni perimetriali, lungo la ciclabile che collega il corridoio C5 con via Portuense, la stessa è diventata un parcheggio selvaggio. Rimorchi, autobus, taxi, ncc e quant’altro usano la pista come parcheggio.

La situazione, oltre che deprimente, è anche molto pericolosa, si è infatti costretti a passare sulla strada con le auto dei vari parcheggiatori che sfrecciano cone se fossero impegnati in un giro di qualificazione al gran premio.

Ci vorrà mica un genio per capire che va delimitata con ostacoli fissi la ciclabile? Oppure aspettiamo l’incidente per cadere, come sempre, tutti dal pero? Segnalo inoltre che dopo pochi giorni dallo sfalcio la ciclabile Noemi Magni è di nuovo una giungla. Le canne non vanno tagliate ma vanno estirpate altrimenti ricrescono peggio di prima!

